Juventus, faccia a faccia decisivo: Vlahovic ha una preferenza | CM.IT

In programma il vertice per il centravanti serbo prima della partenza per il Mondiale per Club della squadra bianconera

Dusan Vlahovic torna dalla parentesi in nazionale e incontra i nuovi vertici della Juventus, prima di volare negli Stati Uniti per il Mondiale per Club con il gruppo di Tudor.

Il serbo nelle prossime ore incrocerà il nuovo Direttore generale Comolli e Giorgio Chiellini per fare un punto sul proprio futuro. L’ex dirigente del Tolosa non si è sbilanciato nella conferenza stampa di martedì, confermando il faccia a faccia con il giocatore per capire quali siano le sue reali intenzioni.

Con la vecchia dirigenza era arrivata la fumata nera, con Giuntoli e l’entourage del giocatore che non avevano approfondito i discorsi vista la distanza insormontabile sulle cifre dell’eventuale rinnovo del contratto in scadenza nell’estate 2026. La situazione di Vlahovic rimane complicata in casa Juve, con l’ex Fiorentina che ha sempre il coltello dalla parte del manico e che rischia di lasciare Torino a parametro zero tra un anno.

Calciomercato Juventus, dal Milan alle sirene dall’estero: si decide il futuro di Vlahovic

Il Dg Comolli deve sistemare al più presto la grana sul futuro del numero nove, sul quale ci sono stati diversi sondaggi ma finora nulla di concreto sul piano delle offerte. La Juventus punta a incassare 25-30 milioni di euro, con Vlahovic di recente finito nuovamente nei desideri dei facoltosi club dell’Arabia Saudita e nello specifico dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi dopo il rifiuto di Osimhen.

Dopo il no di #Osimhen, l’#AlHilal di Simone #Inzaghi potrebbe pescare sempre in #SerieA il prossimo bomber: sondaggio esplorativo per #Vlahovic, in uscita dalla #Juventus. No trattative in corso o passi concreti, semplice idea per ora @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) June 11, 2025

Sul bomber classe 2000 c’è da registrare il gradimento di Massimiliano Allegri per il Milan, anche se l’ingaggio è un ostacolo non di poco conto per il ‘Diavolo’. In orbita Vlahovic restano inoltre le sirene provenienti dalla Premier League e dalla Liga, con l’attaccante che come raccolto da Calciomercato.it preferirebbe volare in Spagna in caso d’addio alla Serie A. Se l’interesse del Barcellona si è per il momento raffreddato, sulle tracce del serbo è vigile l’Atletico Madrid e non è da scartare un possibile inserimento dei cugini del Real in caso di cessioni eccellenti nell’attacco dei ‘Blancos’.

Complicato pensare viste le premesse a un clamoroso dietrofront sul rinnovo, con la Juventus che non andrebbe oltre i 6 milioni netti più bonus per il nuovo ingaggio di Vlahovic, che nella prossima stagione in caso di permanenza alla Continassa percepirebbe uno stipendio ‘monstre’ da 12 milioni di euro.