Juve, Kolo Muani e non solo: altro rinforzo UFFICIALE per il Mondiale

Il club rende noti due innesti che faranno parte della squadra di Tudor nel torneo che inizierà a breve: l’annuncio poco fa

Kolo Muani resta alla Juventus, per prendere parte al Mondiale per Club, ma non sarà il solo giocatore ulteriore su cui Igor Tudor potrà contare. Poco fa, i bianconeri, sui propri canali ufficiali, hanno effettuato un doppio annuncio.

Infatti, oltre alla conferma dell’attaccante francese in rosa, c’è anche quella di Francisco Conceicao. Anche il portoghese resterà con i bianconeri almeno fino alla conclusione del torneo. Calciomercato.it aveva già anticipato la sua conferma al Mondiale, mentre quella di Kolo Muani era stata di fatto già preannunciata dalle dichiarazioni di ieri in conferenza stampa di Damien Comolli, alla presentazione del nuovo direttore generale.

Due armi in più di una certa importanza, per le ambizioni dei bianconeri nel torneo. Al Mondiale per Club, la Juventus vuole ben figurare e addirittura provare a vincere, se ce ne fosse la possibilità, come annunciato sempre da Comolli. Nel frattempo, andranno avanti in ambedue i casi i negoziati per l’eventuale conferma dei due giocatori anche nella prossima stagione.

Per quanto concerne Kolo Muani, Comolli si è lasciato andare a quello che lui ha definito “ottimismo” per la buona riuscita della trattativa con il Psg per un nuovo prestito. Diversa invece la situazione per Conceicao, per il quale, come sappiamo, la Juventus non vorrebbe versare i 30 milioni originariamente pattuiti con il Porto per il riscatto. Ne sapremo qualcosa di più nelle prossime settimane, che daranno, necessariamente, risposte definitive in un caso o nell’altro, mentre, parallelamente, il club porterà avanti anche altre trattative di mercato per una rosa rinforzata il più possibile, provando a renderla competitiva per traguardi assoluti in tutte le competizioni.