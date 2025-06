Napoli, visite mediche De Bruyne: delirio a Villa Stuart | VIDEO CM.IT

Caos tra Fiumicino e Villa Stuart per il nuovo colpo del club azzurro: il centrocampista belga è sbarcato in Italia, ecco le prime immagini

Giovedì 12 giugno il Napoli prova a riscrivere la propria storia. Kevin De Bruyne sbarca in Italia per svolgere le visite mediche a Roma, a Villa Stuart, dove ad attenderlo sono decine e decine di tifosi pronti a fotografarlo e farsi un selfie.

L’ex centrocampista del Manchester City è pronto ad unirsi al club azzurro per le prossime due stagioni. Stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, l’accordo prevede un biennale da 6 milioni di euro l’anno, con l’opzione a favore del Napoli per una terza stagione. Alla firma, un importante bonus.

👀 #Napoli – Kevin #DeBruyne a Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche: grande entusiasmo per il belga da parte dei tifosi partenopei 🔥 📹 @francescoiucca pic.twitter.com/YEEaaxH7sq — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 12, 2025

Non è stato facile completare l’accordo. Per settimane i legali del Napoli e quelli del calciatori hanno cercato di superare i cavilli burocratici e trovare l’intesa definitiva. Alla fine è valsa la parola di Kevin che, dopo i primi approcci di Primavera con Manna, si è convinto a giocare in Serie A.

Napoli, l’arrivo di De Bruyne a Roma e il programma

Il calciatore belga è arrivato all’aeroporto di Fiumicino dopo le ore 9. Successivamente si è recato con i collaboratori della SSC Napoli verso la clinica di Villa Stuart, dove alle 10 e un quarto ha trovato un mare di gente ad accoglierlo.

Kevin De Bruyne svolgerà le visite mediche, poi sarà un giocatore del Napoli a tutti gli effetti quando firmerà il suo nuovo contratto. Arriva come un parametro zero, ma è decisamente uno dei migliori colpi fatti da Aurelio De Laurentiis da quando orbita nel mondo del calcio. Un regalo per la stagione che porta al centesimo anniversario della società azzurra.

Il giocatore, quindi, andrà in vacanza e staccherà la spina. L’appuntamento sarà rinnovato a Dimaro, in Trentino, quando il belga avrà modo di lavorare con la squadra e conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Sarà tutto nuovo per Kevin. L’accoglienza che sarà riservata a Napoli e nel doppio ritiro tra le montagne trentine e le montagne abruzzesi siamo certi che non lo potrà neppure immaginare.

Nel frattempo, la famiglia ha bloccato una villa a Posillipo. Andrà a vivere piuttosto vicino al suo testimone di nozze. Già, perché Dries Mertens è tornato a casa. Napoli ora è un po’ più fiamminga.