Dal ritiro all’arrivo di De Bruyne: Mertens spiazza tutti

Il ritorno a Napoli di Dries Mertens coincide con il riconoscimento della città partenopea: ora ‘Ciro’ è a tutti gli effetti un napoletano

Il miglior marcatore della storia della SSC Napoli diventa cittadino onorario di Napoli. Si chiude un cerchio, o forse si apre. Perché Dries Mertens, alla domanda su un futuro in dirigenza azzurra non esclude nulla: “Ora devo staccare, poi ci pensiamo”. In effetti Ciro, così soprannominato dai napoletani, pensa anche al ritiro dopo aver vinto in Turchia con la maglia del Galatasaray.

L’ex attaccante azzurro spiega che continuerà a vivere a Napoli, motivo per il quale ha ancora casa a palazzo Donn’ Anna, con vista sul Golfo. “quando dico di volere andare a casa penso a Napoli” dice commosso prima di ricevere la cittadinanza.

Chiaramente il suo nome è stato accostato anche alla trattativa De Bruyne-Napoli, poiché è stato testimone di nozze del centrocampista belga. Dries non lascia sfuggire nulla dalle sua labbra: “Se ho consigliato Napoli a Kevin? Questo non posso dirvelo (ride ndr)”. La sua smorfia, però, è chiara.

Mertens ha sponsorizzato il club azzurro e la città al suo amico ed ex compagno di nazionale. Chiaramente non può parlare. De Bruyne deve ancora fare le visite mediche per il Napoli, che svolgerà con ogni probabilità dopo le partite della Nazionale. Poi sarà un giocatore della squadra campione d’Italia. Con Dries pronto a fargli da Cicerone per la città.