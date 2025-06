Osimhen alla Juve: spunta la foto con la maglia

Osimhen, lo scatto ‘bianconero’ fa impazzire i tifosi della Juventus. Indizio social sul futuro del bomber di proprietà del Napoli? Le ultime

Sono giorni bollenti anche sul fronte Osimhen. Il bomber di proprietà del Napoli, dopo il no all’Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha infatti riacceso le speranze dei tifosi della Juventus. Il club bianconero, come noto, sta pensando anche a lui per l’attacco della prossima stagione.

Sul centravanti c’è forte il pressing del Galatasaray, che spinge per la sua permanenza. Nel pomeriggio di oggi, però, lo stesso giocatore ha pubblicato una foto che ha inevitabilmente riacceso i rumors e le speranze dei tifosi bianconeri. Sul suo profilo X, Osimhen ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme ad un amico, probabilmente tifoso bianconero, con la maglia della Juve. Si tratta del rapper nigeriano Odumodublvck. L’immagine, diventata subito virale, ha scatenano i tifosi della Juventus e riacceso rumors ed indiscrezioni.

Calciomercato Juve, lo scatto di Osimhen che fa impazzire i tifosi

Negli scorsi giorni il giornalista nigeriano Buchi Laba, molto vicino al centravanti di proprietà del Napoli, aveva rivelato: “Ora c’è un top club italiano molto interessato a lui, oltre ad altre squadre europee. Osimhen si prenderà del tempo per decidere il suo futuro”. Questa foto di Osimhen alimenta ulteriormente le indiscrezioni.

Stando alle ultime indiscrezioni, al momento in pole position c’è sempre il Galatasaray. Il club turco sta lavorando con il Napoli per arrivare a coprire l’intera cifra della clausola rescissoria: l’idea del Gala sarebbe quella di dilazionare i 75 milioni di euro in 2-3 anni. Nelle ultime ore si è esposto anche il vicepresidente della società, Ibrahim Hatipoglu: “Le possibilità che Osimhen resti al Galatasaray. È un processo lungo, ci stiamo lavorando”. La Juve, al netto di foto ed indizi social, rimane sullo sfondo.