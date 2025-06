De Bruyne al Napoli, ora è UFFICIALE: la prima immagine con la nuova maglia – FOTO

Finalmente è fatta: Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli, arriva l’ufficialità e la stretta di mano con Aurelio De Laurentiis

La trattativa dell’estate è stata finalmente portata a casa: Kevin De Bruyne è un calciatore del Napoli. Il centrocampista belga ha svolto le visite mediche di rito a Roma questa mattina, poi ha incontrato il presidente Aurelio De Laurentiis nei suoi appartamenti romani.

Dopo un lungo confronto, attorno alle 16:30 il giocatore è uscito da casa De Laurentiis. E poco dopo è arrivato il fatidico tweet del patron azzurro: “Benvenuto Kevin!“. Il messaggio di De Laurentiis era tanto atteso da tutti i tifosi, che da mesi sognavano questo grande colpo. Antonio Conte avrà a disposizione il giocatore dopo le meritate vacanze, sin dai due ritiri estivi.

Kevin De Bruyne firma con il Napoli un biennale, con l’opzione per il terzo anno. Si lega al club azzurro per una nuova e impegnativa sfida: difendere lo Scudetto e fare un buon percorso in Champions League. Conte vuole creare una rosa adeguata, ma soprattutto vuole che il Napoli sia ambizioso, che cambi status. Deve essere una società di arrivo e non di passaggio. L’acquisto di De Bruyne è sicuramente un segnale a tutte le avversarie italiane.

La prima foto con De Laurentiis

Stretta di mano al presidente e t-shirt sociale della SSC Napoli, color verde militare. Kevin De Bruyne si presenta ai nuovi tifosi con un sorriso smagliante. Il club invece lo annuncia con un post su Instagram piuttosto evocativo: seduto sul trono, con la corona. Il Re Kev è qui.

È il primo colpo ufficializzato della prossima stagione, mentre Luca Marianucci sarà evidentemente il prossimo. Il calciatore ha già firmato il contratto con il club azzurro, ha anche modificato la bio del suo Instagram definendosi un calciatore del Napoli, ma la società ancora non ha presentato il suo nuovo difensore ai tifosi. Ora tutti i riflettori sono accesi su KDB.

Ancora incertezza sul numero di maglia che sceglierà il belga. Al City ha indossato il 17, occupato al Napoli da Olivera. Potrebbe raccogliere l’eredità dell’amico Mertens, ossia il numero 14. Il suo numero appartiene a Nikita Contini, che però va in scadenza contrattuale. Il 7 che indossa con il Belgio, invece, è occupato da Neres. In passato ha indossato anche il 6 al Werder Brema, ma è occupato da Gilmour.