Italia, Gattuso resta a un passo: le ultime sul nuovo ct e Gravina | CM.IT

Il tecnico calabrese ha incontrato Buffon mentre Gravina oggi è a Coverciano: Ringhio in pole assoluta, gli altri in stand-by ma la decisione starà al presidente

Restano ore caldissime per l’incarico da nuovo ct della Nazionale, ma per la chiusura definitiva bisogna ancora aspettare, anche se verosimilmente non tantissimo. Gravina ieri ha sottolineato che si sarebbe preso ancora qualche giorno, senza fretta. D’altronde il prossimo impegno in campo dell’Italia è a settembre, a Bergamo con l’Estonia. Ma la strada resta segnata e porta a Gennaro Gattuso, davvero a un passo dalla panchina azzurra.

C’è sempre lui in cima, caldeggiato in primis da Gigi Buffon con cui ieri sera c’è stato un incontro. Si vociferava anche di un vertice quest’oggi con lo stesso presidente della Figc, che però oggi è a Coverciano per un evento legato al calcio femminile. E non è previsto che rilasci dichiarazioni sull’argomento Nazionale, che sta provando a evitare il più possibile. Gattuso, dicevamo, resta il nome destinato a raccogliere l’eredità di Spalletti a meno di clamorosi ribaltoni dell’ultima ora che in questo mondo non sono mai da escludere. Ma anche da Ringhio stesso, come risulta a Calciomercato.it, i segnali che ha raccolto chi gli sta attorno sono di fiducia e tranquillità. Pioli era la prima alternativa a Ranieri, ma va verso un ricco e lungo contratto (triennale da 3 milioni a stagione) con la Fiorentina.

De Rossi è un nome di Gravina, ma ora è in contatto con la Cremonese che può affidargli la panchina insieme a Petrachi direttore sportivo. Roberto Mancini si è proposto in questa settimana, di nuovo oggi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. L’ex ct ha rivelato di aver chiarito con il presidente, ma un riavvicinamento anche formale avrà degli step per niente scontati. Ma non va escluso a priori. Sullo sfondo, dietro a DDR e Mancini, Fabio Cannavaro. È circolata la suggestione Mourinho, che da parte sua ha preferito non commentare. E dalla Turchia rilanciano che il Fenerbahce lo ha confermato e anzi a breve lo incontrerà in Portogallo per programmare la stagione e il mercato. Servirà ancora un po’ di attesa, ma non troppa. L’ultima parola spetterà comunque a Gravina, con Buffon comunque figura molto influente.