DIRETTA | Le notizie dell’1 ottobre: oggi torna la Champions

Doppio incontro in Champions per le italiane: in campo stasera l’Inter contro la Stella Rossa e il Milan in trasferta a Leverkusen. Questo il quadro completo di oggi:

Salisburgo-Brest, ore 18.45

Stoccarda-Sparta Praga, ore 18.45

Arsenal-PSG, ore 21.00

Barcellona-Young Boys, ore 21.00

Borussia Dortmund-Celtic, ore 21.00

Bayer Leverkusen-Milan, ore 21.00

Inter-Stella Rossa, ore 21.00

PSV Eindhoven-Sporting Lisbona, ore 21.00

Slovan Bratislava-Manchester City, ore 21.00