Tre infortunati e nuova esclusione eccellente: Thiago Motta cambia ancora

Impegno in Germania contro il Lipsia per la Juventus di Thiago Motta: diverse novità per il tecnico bianconero rispetto alla vittoriosa gara in campionato con il Genoa

La Juventus cerca il bis in Champions League dopo il positivo esordio casalingo contro il Bayer Leverkusen. Domani sera trasferta a Lipsia per la compagine di Thiago Motta, che in campionato sabato ha ritrovato il successo grazie al rotondo 3-0 sul Genoa.

Diverse le novità di formazione proposte dal tecnico bianconero, che anche in Germania farà ruotare la rosa a sua disposizione. Capitan Gatti ha smaltito pienamente il guaio alla caviglia accusato nelle scorse settimane e ritroverà un posto accanto a Bremer, l’unico che ha giocato per intero tutte le sette gare finora disputate in stagione dalla Juventus. A sinistra dopo il turno di riposo iniziale di Genova rientrerà pure Cambiaso, mentre Kalulu dovrebbe scalare nuovamente a destra dopo l’ottima prova da centrale al fianco di Bremer nella trasferta del ‘Ferraris’. In porto riecco Di Gregorio, che in Liguria aveva lasciato i guantoni da titolare al vice Perin.

Juventus, le scelte di Thiago Motta per il Lipsia in Champions

In mediana Thiago Motta ha l’imbarazzo della scelta, ma certamente Locatelli tornerà dall’inizio dopo aver tirato il fiato in campionato sabato scorso.

Thuram dopo lo spezzone positivo di Genova si candida per una maglia da titolare, favorito su McKennie e Douglas Luiz. Per il brasiliano si preannuncia l’ennesima esclusione, con il colpo da 50 milioni di euro nell’ultimo mercato estivo che non riesce ancora a ingranare nelle alchimie tattiche di Thiago Motta. Nel quadrilatero offensivo inamovibili invece Koopmeiners, Yildiz e Vlahovic, che con quest’ultimo che si è sbloccato con il Genoa ritrovando la via del gol che mancava da oltre un mese. A destra il ballottaggio invece è tra Nico Gonzalez e Conceicao: il portoghese scalpita e ha avuto un grande impatto nel secondo tempo di Marassi chiudendo i conti con la rete del 3-0 per i bianconeri. L’ex Fiorentina resta in vantaggio, con Thiago Motta che potrebbe quindi giocarsi la carta del figlio d’arte sempre a gara in corso.

Intanto l’allenatore italo-brasiliano dovrà fare ancora a meno di Milik, che punta a tornare in gruppo al rientro dopo la sosta per le nazionali. Oltre al polacco e al baby Adzic out anche Weah, alle prese con un infortunio alla caviglia sinistra. Anche ieri lo statunitense si è allenato a parte e proverà a essere a disposizione per la successiva sfida di campionato con il Cagliari.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic.