Thiago Motta e la chiave per sbloccare le partite: l’uomo in più da 30 milioni

Thiago Motta a Genova ha ritrovato anche un uomo fondamentale per stappare le partite: Giuntoli pronto a consegnarglielo per 30 milioni

Dopo 6 partite in Serie A una costante della Juventus di Thiago Motta la si riesce a riscontrare: la difficoltà maggiore è quella di sbloccare le partite, trovare il primo gol, quello che poi costringe gli avversari a concedere più spazi per andare alla ricerca del pareggio. In particolare in campionato, dove i tatticismi hanno spesso la meglio rispetto alla Champions League, trovare una soluzione per aprire le marcature sarà fondamentale per il tecnico bianconero.

A Genova la chiave è stata anche un pizzico di fortuna, dopo un bella imbucata di Nico Gonzalez è arrivata la spizzata che ha portato al tocco di mano di Koni De Winter e al successivo calcio di rigore. Dal dischetto si è sbloccato Vlahovic e, insieme a lui, tutta la Juventus: il 3-0 finale è la conseguenza naturale di quello che può fare questa squadra quando ha la possibilità di attaccare con spazi più aperti. Un’altra nota molto lieta di cui può godere Thiago Motta è il ritorno di Francisco Conceicao: lui può essere la soluzione a tanti problemi della Juventus.

Conceicao ha appena iniziato: può essere l’arma in più della Juventus

Entrato al minuto 62′, Francisco Conceicao ha subito avuto un impatto determinante sulla partita: il portoghese è uno dei migliori dribblatori sul panorama calcistico mondiale e questa sua caratteristica può essere fondamentale per aiutare la squadra a sbloccare le partite.

Il figlio d’arte, fin dal primo momento in cui è entrato in campo, ha costretto i calciatori del Genoa a raddoppiare su di lui, creando così maggiori spazi per i propri compagni di squadra e allargando le maglie della difesa avversaria. Al minuto 89′ ha trovato il suo primo gol in bianconero, ma la sensazione è che sia Thiago Motta ad aver esultato maggiormente: con lui, infatti, può aver trovate lo strumento per stappare le partite, l’uomo in più per fare da apriscatole con le difese avversarie. In tutto questo, Cristiano Giuntoli può dirsi soddisfatto di averlo portato a Torino, ma è anche già all’opera per renderlo un calciatore della Juventus a titolo definitivo: i dialoghi con il Porto non si sono mai interrotti e la volontà dei bianconeri è quella di chiudere per una cifra complessiva vicina ai 30 milioni di euro.