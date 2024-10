Inter, Marotta sul caso ultras: “Noi parte lesa e società integerrima”

Nel prepartita di Inter-Stella Rossa, ha preso la parola il presidente nerazzurro Marotta sul tema caldo del momento: la risposta al caso ultras

L’Inter pronta a scendere in campo con la Stella Rossa per la seconda giornata della prima fase di Champions League. Un match da non fallire, per provare a centrare la prima vittoria, ma in un clima senza dubbio particolare, a San Siro, dopo quello che è accaduto ieri, con gli arresti da parte della Squadra Mobile di Milano nella tifoseria organizzata nerazzurra e il caso ultras che monta nella città meneghina, riguardando anche la sponda milanista.

Un caso sul quale si è espresso, nel prepartita, a ‘Sky Sport’, il presidente interista Beppe Marotta. Il quale ci ha tenuto subito a rilasciare dichiarazioni distensive nei confronti di tutto l’ambiente: “Voglio tranquillizzare tutti i tifosi sul fatto che siamo parte lesa, come hanno detto le autorità. Siamo a totale disposizione per collaborare con la giustizia. L’Inter applica protocolli e regolamenti molto stringenti, che vogliamo sempre far applicare, ma ci sono fenomeni che si verificano fuori dal perimetro istituzionale e aziendale. Siamo uomini di esperienza, e chi in squadra o in società non lo è, deve trovare in noi il punto di riferimento. Non dobbiamo temere nulla, l’Inter è una società integerrima e trasparente. Possiamo concentrarci sulla partita di stasera, la magistratura e le forze dell’ordine faranno il loro corso e noi siamo fiduciosi”.

Passando alle faccende di campo, Marotta ha manifestato fiducia sulla formazione schierata dal tecnico Simone Inzaghi, nonostante i tanti cambi effettuati. “Turnover? La rosa è competitiva per affrontare più competizioni – ha spiegato – Non parlerei di titolari e riserve, ma di 25 giocatori in tutto a disposizione di Inzaghi. Lui ha deciso di schierare questa formazione secondo le sue valutazioni, i titolari di questa sera saranno senza dubbio all’altezza del compito. Nel corso della gara, ci sarà spazio per cinque cambi, meglio non dimenticarlo, nel calcio di oggi le partite durano praticamente 100 minuti e dunque c’è la possibilità di trovare spazio per molti anche dalla panchina”.