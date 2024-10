Candreva-Genoa, ecco cosa è successo | CM.IT

“Candreva? Non mi occupo io di queste cose”, le parole di ieri del presidente del Genoa Alberto Zangrillo all’uscita della Lega Serie A

Antonio Candreva è svincolato dalla scorsa estate e, quindi, in attesa di una chiamata per ripartire dopo l’esperienza alla Salernitana, conclusa con la retrocessione del club in B. Il Genoa si è dimostrata tra le società maggiormente interessate al duttile esterno, anche per l’emergenza che si è creata con gli infortuni di Messias e Malinovskyi.

Così, lo scorso week end, ci sarebbe stata un’accelerazione tra le parti, che però non ha ancora portato ad un vero accordo. Candreva aveva infatti delle perplessità sul blasone della squadra e dei timori per il suo passato alla Sampdoria.

Per questo, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, ha preferito prendersi del tempo per riflettere e dare quindi una risposta definitiva più avanti. E anche all’interno del club ci sarebbero comunque delle riflessioni, chiamiamoli piccoli dubbi sulle condizioni dell’ex Inter e Lazio, anche se c’è chi non esclude un nuovo contatto tra le parti.

Gilardino ha infatti chiesto l’inserimento di un giocatore esperto e di rafforzare la squadra che, dopo le partenze illustri della scorsa estate, ha evidenziato delle difficoltà in campionato.

Candreva svincolato, le parole di Zangrillo

“Candreva? Non mi occupo io di queste cose”, le parole del presidente dei liguri Zangrillo intercettato all’uscita della Lega Serie A.

Il numero 1 del club ha poi parlato del momento della squadra, diciassettesima con 5 punti, e di Alberto Gilardino che spesso in questa prima parte di stagione ha parlato delle difficoltà della formazione rossoblù: “È tranquillo e io sto con lui”, ha concluso. Nel frattempo per Candreva potrebbero aprirsi nuove opportunità, con l’Empoli che anche in passato si è dimostrato interessato al suo ingaggio.