Problema al ginocchio per il nerazzurro: out in Champions

Il tecnico dovrà fare a meno di lui per la sfida in programma domani sera e valevole per la seconda giornata del girone unico di Champions

Forfait quasi dell’ultim’ora per il calciatore nerazzurro. Un problema al ginocchio lo costringerà a saltare il match di Champions League in programma domanisera alle 18.45.

Niente Shakhtar Donetsk-Atalanta per Ruggeri. Il terzino atalantino è alle prese con un guaio al ginocchio che gli impedisce di scendere in campo. Per questo stasera Gasperini dovrà rinunciare a lui nella sfida contro gli ucraini, di scena in campo neutro a Gelsenkirchen, e valevole per la seconda giornata della fase a girone unico.

Precisamente Ruggeri ha una gonalgia al ginocchio sinistro. Il classe 2002 non partirà alla volta della Germania e, nelle prossime ore, si sottoporrà ad esami strumentali. La gonalgia è dolore al ginocchio, che in genere è provocato da un sovraccarico o da un danno all’articolazione.

Ventidue anni compiuti lo scorso luglio, Ruggeri era candidato a una maglia da titolare sull’out sinistro contro la squadra di Pusic, quarta in Patria e che alla prima giornata ha fermato il Bologna al ‘Dall’Ara’.

Al suo posto potrebbe giocare ora Zappacosta, con Bellanova titolare sulla fascia destra. Le ultime da Bergamo danno Gasperini intenzionato a schierare De Ketelaere e Lookman alle spalle di Retegui. Ucraini col 4-3-3 e un tridente composto da Kevin, Pedrinho e Sikan. A centrocampo prevista la presenza di Sudakov, nei radar delle big di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI DI SHAKHTAR-ATALANTA

SHAKHTAR DONETSK (4-3-3): Riznyk; Konoplya, Matviienko, Bondar, Azarovi; Sudakov, Stepanenko, Bondarenko; Kevin, Sikan, Pedrinho. All. Pusic.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; De Roon, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, Ederson, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini.

Ruggeri, l’esordio con l’Atalanta proprio in Champions League

Capace di agire anche da braccetto, Ruggeri è cresciuto nel settore giovanile orobico debuttando in prima squadra nella stagione 2020/2021. Nella fattispecie proprio in Champions League, contro il Liverpool il 3 novembre 2020.

I ‘Reds’ vinsero a Bergamo per 5-0. Ruggeri disputò gli ultimi dieci minuti, esordendo da titolare cinque giorni più tardi contro l’Inter. Giocò tutta la gara, terminata col punteggio di 1-1. Dal 2020 ad oggi ha collezionato un totale di 78 partite con la maglia nerazzurra, 2 i gol messi a segno e 8 gli assist sfornati. Nel gennaio di un anno fa ha rinnovato il contratto fino al 2028.