“Vattene, non ne possiamo più”: pazienza finita con Leao

Partita difficile per il Milan in casa del Bayer Leverkusen, altra prestazione abulica di Leao: e i tifosi sono inferociti

Che per il Milan, quella con il Bayer Leverkusen fosse una partita complicata, si sapeva. Del resto, i tedeschi, lo scorso anno, hanno vinto con merito la Bundesliga e sono una delle squadre, a livello internazionale, più intriganti per intensità e proposta di gioco. E in Germania, infatti, è andato in scena un primo tempo di notevole sofferenza per i rossoneri, tenuti a galla dalle parate di Maignan. Con diversi altri giocatori sotto tono, tra cui Rafael Leao.

Se in molti speravano, finalmente, in una prova d’orgoglio del portoghese, chiamato ad alzare il livello dopo un avvio di stagione davvero al di sotto delle aspettative, all’atto pratico invece Leao si è reso protagonista, invece, di un’altra delle sue serate in cui pare un po’ fuor dal gioco. Un paio di guizzi, di cui uno dopo pochi secondi, per dare il via a una ripartenza poi sprecata malamente da Reijnders, e poi praticamente più nulla.

Inevitabili le polemiche, per la prova incolore e abulica di Leao, l’ennesima in questo avvio di stagione dove la luce si è accesa davvero raramente, che è stata duramente contestata dai tifosi rossoneri sui social. Su ‘X’, una lunga serie di tweet in cui in molti hanno manifestato una pazienza assolutamente esaurita nei suoi confronti. Ecco una carrellata di commenti negativi, c’è chi chiede addirittura l’addio di un calciatore mai realmente decollato:

leao ma perché non vai a fare il trapper #LeverkusenMilan — giu🍉 (@91DFNCLSSX) October 1, 2024

Ma perché leao fa sempre ste cose ogni partita? — Simone (-65) (@_Sim95_) October 1, 2024

Dai Leao vattene ti prego — Doctor Strange ۞ (@DocStrano) October 1, 2024

Bella la ripartenza del #Milan….

Theo per Leao.. all’indietro per Maignan.

FINE. Altra brutta figura in questi 15′ di NULLA assoluto.#BayerLeverkusenMilan — Cristopher 🔴⚫ (@Cristopher_2015) October 1, 2024

sono veramente stufo di leao non ne posso più — giampaolo (@advjeanpaul) October 1, 2024

Leao è una sciagura — Doctor Strange ۞ (@DocStrano) October 1, 2024