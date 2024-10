Inter, Inzaghi spiega il turnover: “Valutazioni obbligate”

L’Inter contro la Stella Rossa con diversi cambi di formazione, una scelta spiegata nel prepartita dal tecnico Simone Inzaghi

Primo match casalingo, nella prima fase di Champions League, per l’Inter, che va a caccia dei tre punti con la Stella Rossa. Dopo il pareggio all’esordio con il Manchester City, con i serbi la vittoria è pressoché un imperativo. Ma per questa gara Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha optato per una formazione decisamente inattesa, con un ampio turnover rispetto al campionato.

Tra le principali novità, dal primo minuto in campo Zielinski, Carlos Augusto, Taremi e Arnautovic. Decisioni decisamente controcorrente, ma che Inzaghi motiva in maniera molto precisa, nel prepartita, rispondendo alle domande dello studio di ‘Sky Sport’. “Dobbiamo cercare di dar seguito alla prestazione di Manchester, giocando nel nostro stadio e con il supporto dei tifosi, ma contro un avversario che è una buona squadra – Frattesi in panchina? Ha fatto molto bene domenica, sappiamo che è uno dei nostri giocatori più importanti, ma con l’infortunio di Barella ho una mezzala in meno, quindi ho dovuto fare delle valutazioni in tal senso e delle rotazioni sono necessarie, per evitare di trovarci in difficoltà. L’attacco con Taremi e Arnautovic? Sono due giocatori importanti per noi, si stanno allenando bene, abbiamo deciso di cambiare pensando anche che la stagione è lunga e intensa e abbiamo bisogno davvero di tutti”. L’Inter, di sicuro, dovrà esprimersi al massimo per cercare di portare a casa l’intera posta in palio, a prescindere dagli uomini schierati, ricordando che comunque, in caso di bisogno, i big potrebbero entrare dalla panchina per aiutare a risolvere la partita nel caso in cui il match dovesse rivelarsi più complicato del previsto. Tra pochissimo, verdetto al campo, per capire se le decisioni di Inzaghi si saranno rivelate azzeccate o meno.