Milan, bacchettato Leao: “Deve maturare, fa solo il compitino”

Il Milan atteso da una grande partita a Leverkusen in Champions League, altra prova di maturità per Leao: critiche al portoghese

Serata di Champions League nella quale si prevede grande spettacolo. Tocca a Inter e Milan, che devono provare a conquistare punti pesanti nella seconda giornata della principale competizione europea. I nerazzurri affrontano a San Siro la Stella Rossa, mentre l’impegno dei rossoneri è di caratura decisamente più complessa, con la trasferta in casa dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen.

Dopo la sconfitta all’esordio contro il Liverpool, occorre una risposta importante, anche sulla base della ripartenza in campionato. E’ un Milan che dovrà puntare sui suoi uomini migliori, dai quali ci si attende una prestazione all’altezza della situazione. Soprattutto da Leao, che fin qui ha riservato pochi guizzi e ancora non si è acceso del tutto.

La discontinuità del talento portoghese è sempre un tema caldo, il numero 10 rossonero fatica ancora a compiere l’ultimo step per diventare un vero top player. E nel prepartita della gara con il Bayer, negli studi di ‘Sky Sport’, l’attaccante ha ricevuto diverse critiche, dovute al potenziale che potrebbe esprimere ma che invece non si è ancora sprigionato.

Queste le dichiarazioni da parte di Fabio Capello: “Si sperava maturasse, finora non è avvenuto, quest’anno è partito molto male. Non si è mostrato come tutti si auguravano. Sarebbe anche ora che esplodesse, durante la partita, in tutti i modi, non solo quando ha la palla tra i piedi. Vederlo così mi fa male al cuore, spesso si limita soltanto a fare il compitino”. Gli ha fatto eco Zvonimir Boban, che non ne mette in dubbio la buona volontà ma lo sprona a sua volta: “Ci tiene, è un bravo ragazzo, ne sono sicuro, ma deve essere sempre dentro la partita. Alle volte invece è come se non ci fosse. Non ce l’ha nella sua natura, in alcuni momenti si limita a passeggiare, eppure il suo potenziale sarebbe notevole”. Anche da parte di Alessandro Costacurta grandi aspettative: “Quante grandi partite ci ricordiamo in Champions di Leao? Deve iniziare a essere molto più incisivo in quel contesto”.