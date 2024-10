Sesko tra la Juve e la corte di Ibrahimovic: “Percorso intrigante”

Il Lipsia di Benjamin Sesko sfida la Juventus domani sera in Champions League: l’attaccante sloveno stuzzica sul mercato le big italiane

Per la Juventus c’è l’ostacolo Lipsia domani sera nella sfida di Champions League, guidato da Benjamin Sesko nel reparto offensivo.

Il giovane centravanti sloveno si è sbloccato nell’ultima partita di Bundesliga contro l’Augsburg dopo un avvio di stagione senza reti in campionato e adesso punta a trascinare il Lipsia anche in Champions al cospetto della Juve di Thiago Motta. Insieme al Milan, che lo aveva corteggiato l’ultima estate, anche la ‘Vecchia Signora’ e Giuntoli sono degli estimatori del classe 2003 ex Salisburgo. Il profilo di Sesko intriga le italiane e la Juventus potrebbe farsi sotto a fine stagione se la dirigenza della Continassa non riuscisse a trovare un accordo per il rinnovo di Dusan Vlahovic, aprendo così all’addio del serbo. Il nazionale sloveno ha però un contratto lungo in scadenza nel 2029 e una valutazione di almeno 70 milioni di euro.

Calciomercato Juventus e Milan, Sesko sul futuro: “Non commento le voci”

Intanto Sesko dribbla i rumors di mercato in merito al pressing del Milan e di Ibrahimovic nell’ultimo finestra estiva: ” Non commento le voci di mercato. A Lipsia sto bene e per questo ho recentemente prolungato il contratto – chiosa il 21enne attaccante alla ‘Gazzetta dello Sport’ – Voglio ottenere ancora grandi cose qui, il Lipsia vuole crescere molto e io voglio accompagnare la squadra in questo percorso così intrigante”.

Sulla sfida contro la Juventus e il campionato italiano: “Da sempre la Serie A è uno dei migliori in Europa. In campo internazionale i vostri giocatori hanno grande esperienza, per questo le partite con Juve e Inter per noi sono particolarmente stimolanti. Noi però vogliamo fare bene. La Juve e il calcio italiano in particolare sono famosi per la grande solidità difensiva. In quello i bianconeri sono fortissimi, perfino impressionanti, ma hanno anche tanta qualità e imprevedibilità in attacco“.

Infine sugli obiettivi stagionali con la maglia del Lipsia: “Prometto che segnerò più dell’anno scorso perché sto crescendo e quindi devo rendere di più, arrivando a livelli sempre più alti. Con il Lipsia siamo convinti di poter battere chiunque, vogliamo raggiungere il massimo possibile. Se riuscirò ad aiutare con gol e assist, tanto di guadagnato. Aumenterebbe le possibilità di andare lontano”, conclude Sesko.