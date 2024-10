Milan, Fonseca su Morata: “Era troppo rischioso”

Altra prova del fuoco in Champions League per il Milan, Fonseca presenta così la sfida con il Bayer Leverkusen nel prepartita

Il Milan, dopo il ko all’esordio in Champions League contro il Liverpool, va in caccia di riscatto, ma la sfida contro il Bayer Leverkusen, di certo, non è agevole. I rossoneri nelle ultime gare, comunque, hanno dimostrato una decisa crescita e ora si mettono alla prova per sancire forse in maniera definitiva la svolta.

Occorrono conferme e queste chiede Paulo Fonseca ai suoi. Il tecnico portoghese sta iniziando finalmente a vedere i frutti del suo lavoro, ma c’è ancora da fare per rendere la squadra rispondente alle sue idee. In ogni caso, per affrontare i campioni di Germania, servirà lo stesso Milan visto nelle ultimissime partite. Le dichiarazioni dell’allenatore lusitano, nel prepartita di ‘Sky Sport’, seguono esattamente questa linea. “Cosa ho detto alla squadra nello spogliatoio? Li ho motivati e gli ho dato coraggio, hanno qualità per fare un certo tipo di gioco – ha spiegato – Dobbiamo vedere questa partita come un’opportunità da sfruttare. La formazione? Manteniamo la stessa struttura, non cambia niente. Per me era troppo rischioso far giocare Morata dall’inizio, magari cambia qualcosa nel modo di difendere e di attaccare ma non nella sostanza. Possiamo fare ancora dei cambiamenti a seconda del tipo di squadra che affronteremo, per cercare maggiore equilibrio. Ci sono dei punti di instabilità, ma affrontando squadre del genere possiamo capire dove migliorare”. Il talento offensivo dei rossoneri, in ogni caso, ha le caratteristiche per poter provare a mettere in difficoltà i tedeschi. Sfida che si annuncia al cardiopalma e nella quale, lungo i novanta minuti, saranno sicuramente i dettagli a fare la differenza. Il Diavolo va a caccia dei primi punti europei della stagione, ottenerli sarebbe fondamentale per alimentare le chances di passaggio del turno.