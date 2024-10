Lipsia-Juve, Thiago Motta lancia Conceicao e annuncia: “Formazione scelta”

Le parole del tecnico della Juventus alla vigilia della seconda giornata di Champions League nella gara in programma contro il Lipsia

Giornata di vigilia in casa Juventus che si appresta a tornare in campo per il secondo turno della fase campionato della nuova Champions League. Dopo la convincente vittoria all’esordio di fronte al Psv Eindhoven nel proprio stadio, i bianconeri dovranno affrontare domani sera alle ore 21.00 la prima trasferta europea di questa stagione sul campo non semplice del Lipsia.

Una sfida che per la Juve arriva sicuramente in un buon momento. Dopo i tre pareggi di fila collezionati in campionato senza mai riuscire a trovare la via del gol, nell’ultima giornata in trasferta contro il Genoa la formazione di Thiago Motta ha ritrovato i tre punti e soprattutto ben tre reti, tenendo per la sesta partita consecutiva in Serie A la porta inviolata. Per tentare di dare continuità all’ottimo avvio di stagione vissuto tra campionato e Champions League, il tecnico andrà a caccia sia di un’ottima prestazione sotto l’aspetto del gioco, ma soprattutto di un altro successo. Su Calciomercato.it abbiamo seguito la cronaca testuale delle parole pronunciate dall’allenatore italo-brasiliano alla vigilia di Lipsia-Juventus.

Queste le considerazioni sul prossimo turno di Champions: “Mi aspetto una partita aperta, contro una squadra che gioca bene a calcio. Noi dobbiamo dare continuità al nostro gioco e dovremo competere con loro. Utilizzare bene la palla, attaccare bene per metterli in difficoltà. Siamo concentrati sulla partita di domani, con grande rispetto per l’avversario. L’impegno dovrà essere massimo, il resto conta poco in questo momento. Liverpool-Bologna? Spero che vinca il Bologna, ma sono concentrato sulla nostra partita contro una buona squadra che come noi vive un buon momento. Voglio una buona prestazione per fare un risultato positivo”.

Due squadre che vantano in termini di statistica due delle migliori difese di questo avvio di stagione: “Dato che trasmette solidità, ma sono due squadre che non si mettono indietro. Questo vuol dire tanto, domani dovremo fare una prestazione completa. Dovremo giocare bene a calcio, perché in partite così bisogna gestire il pallone con grande qualità E dovremo fare molto bene la fase difensiva come fatto fino ad oggi”.

Lipsia-Juve, le scelte di formazione di Thiago Motta

Thiago Motta ha poi lasciato qualche indizio su quelle che potrebbero essere le scelte di formazione della sua Juventus per la trasferta di Lipsia.

Koopmeiners e Cambiaso, ad esempio, vanno verso una maglia dal primo minuto: “Tutti stanno bene per giocare. Koopmeiners? Nella nostra squadra ha molta libertà, da destra a sinistra. Andrea (Cambiaso, ndr) lo stesso, sa fare il centrocampista, il terzino, l’ala in alto. Sono calciatori che hanno delle caratteristiche con cui possono coprire più situazioni in campo. Questo per noi è un vantaggio, domani cercheremo di sfruttarle”.

Da non escludere, poi, un centrocampo inedito: “Chi sarà più utile domani tra Thuram e McKennie? Perché non farli giocare insieme, possono completarsi nel campo. Thuram ha grande tecnica e qualità fisica, Wes lo stesso. Vediamo se domani inizieranno insieme, oppure se l’uno o l’altro. L’importante è che chi gioca o subentra aiuti la squadra, ogni minuto in cui stanno in campo è decisivo”.

Su Vlahovic, l’allenatore ha chiuso definitivamente qualsiasi caso: “Sta bene dal primo giorno, chiaro che per tutti gli attaccanti è importante segnare. Ma non è solo questo il calcio, nel nostro gioco ci sono tante cose da fare nelle due fasi. Lui si impegna al massimo in allenamento e in partita, è un leader positivo nel gruppo e deve continuare a lavorare come fatto fino ad oggi. Il focus è sulla partita di domani, deve avere la testa tranquilla ed essere in sintonia con i compagni per dare il massimo in campo. Dusan può togliere il riferimento agli avversari, non gli abbiamo mai chiesto di essere statico. Il calcio è dinamico e noi dobbiamo essere sempre una squadra dinamica. Domani affronteremo una squadra dinamica, lui e gli altri hanno una certa libertà in campo. Chiaro che poi dovranno rispettare certe consegne perché è così che va il calcio”.

Infine, Thiago Motta ha aperto uno spiraglio anche alla presenza di Conceicao da titolare: “Il suo momento è sempre e sempre lo sarà. Ha un grande sorriso e voglia di allenarsi da quando è arrivato, quando si è fatto male era molto dispiaciuto. Vuole giocare e stare in gruppo, per l’allenatore questo è un vantaggio. Oggi ha fatto un ottimo allenamento, vedremo se domani partirà dall’inizio o se ci aiuterà a partita in corso. Se ho già scelto la formazione? Non ho nessun dubbio di formazione, sono sicurissimo delle scelte. Se non succede niente da qui alla gara, le mie scelte sono sicure”.