Inter-Stella Rossa, polemica all’intervallo: “Ma stiamo scherzando?”

Intorno al 30′ di Inter-Stella Rossa scoppia la polemica: Taremi cade in area di rigore, ecco la decisione dell’arbitro

A San Siro va in scena la seconda giornata di Champions League. L’Inter disputa un buonissimo primo tempo, caratterizzato da un super gol di Calhanoglu su punizione. Inzaghi lancia dal primo minuto Arnautovic e Taremi, con quest’ultimo protagonista alla mezz’ora di un intervento in area di rigore.

Infatti, su un pallone in area, il calciatore iraniano ha provato a calciare al volo, ma è stato intercettato da un difensore dello Stella Rossa. Mentre lo stadio reclamava il calcio di rigore per fallo su Taremi, in sala VAR si è lavorato per trovare le immagini e fare chiarezza. Il direttore di gara ha optato per lasciar proseguire il gioco: per Zwayer non ci sono gli estremi della massima punizione, ma è l’attaccante dell’Inter a calciare il piede dell’avversario e non viceversa.

Sui social tifosi nerazzurri e avversari chiaramente si dividono sull’episodio. C’è chi non si spiega il non intervento della sala VAR.

Ma sto rigore???? — IlMark (@TheMerk1908) October 1, 2024

ma non è rigore scusate? — Tιƚαɳια⭐⭐ (@marblackbluety) October 1, 2024

L’episodio non richiede l’on-field review e qualche utente non la prende particolarmente bene:

Ma come non è andato a vedere al VAR il fallo su Taremi? Stiamo scherzando — Mark (@Mark98_0) October 1, 2024

Chiaramente, c’è anche chi sostiene che sia stato Taremi a tuffarsi in maniera maldestra:

Taremi ha sempre avuto questa roba di simulare come se gli avessero sparato, non se la toglierà mai. — #LogicheDellaMediocrità 🖤💙⭐⭐ (@DepressedFab) October 1, 2024

Non mancano i dibattiti su X tra i tifosi. Ad esempio su questo post, un utente sostiene che l’intervento del difensore dello Stella Rossa non possa mai provocare rigore su Taremi, poiché è in anticipo sull’attaccante dell’Inter.

Mai rigore, arriva prima il difensore — Andrea il Campione d’Italia ⭐️⭐️ (@asfcim) October 1, 2024

In ogni caso, in campo poche polemiche dopo la decisione dell’arbitro. Mehdi Taremi è rimasto già qualche secondo, poi si è rialzato in piedi senza troppe difficoltà. E il check in sala VAR, in cuffia con il direttore di gara, è durato piuttosto brevemente.