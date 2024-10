Nainggolan confessa tutto: ritorno in Italia

Radja Nainggolan non ha nascosto il desiderio di tornare in campo. Nuovo annuncio sul futuro del centrocampista belga ex Roma, Cagliari e Inter

La folta lista di calciatori ancora svincolati vanta anche il nome di Radja Nainggolan, che per diverse stagioni è stato tra i centrocampisti più interessanti e dominanti del panorama di Serie A.

Il 34enne belga ha fatto la differenza soprattutto nelle sue esperienze a Cagliari e Roma, ed ora è in attesa di trovare una nuova sistemazione dopo l’ultima avventura con la maglia del Bhayangkara Presisi. A dispetto degli anni che passano Nainggolan non ha però minimamente perso la voglia di giocare e spera di poter tornare presto in campo.

Lo ha ammesso nel corso della diretta di ‘Vox to Box’ su ‘ControCalcio’: “In Serie B ci andrei, voglio ancora giocare. Ho 36 anni. Penso di stare bene e credo di poter giocare ancora 4 anni se vedo ciò che c’è in giro. Mi sento un giocatore”.

Calciomercato, Nainggolan tra ritorno in Italia e l’attacco alla Serie A

Nainggolan ha quindi tutta l’intenzione di ritornare su buoni livelli in campo, alla luce soprattutto della situazione attuale tra Serie A e B. Lo stesso centrocampista ha infatti lanciato il suo attacco.

Il belga ha quindi completato evidenziando: “In Serie A e in Serie B, rispetto a cinque o sei anni fa, il livello si è abbassato di tanto. I club oggi non investono su giocatori che hanno magari 34 anni, per questo fanno fatica giocatori di una certa età. Se vedi il Milan ha vinto uno scudetto con Pirlo, Gattuso, Seedorf perchè avevano una certa esperienza che oggi manca”.

Nainggolan è quindi convinto di poter dire ancora la sua dopo aver collezionato ben 367 presenze con 48 gol e 35 assist in Serie A oltre a 5 reti e 7 passaggi vincenti in cadetteria in 81 apparizioni. Un calciatore importante che con la sua esperienza potrebbe ancora dare molto al calcio italiano.