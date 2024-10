Theo Hernandez ‘lontano’ dal Milan: è arrivato l’annuncio del presidente

Questa sera il Milan sarà di scena in Germania contro il Bayer Leverkusen. Sfida da non fallire per alimentare le speranze Champions del Diavolo. Spunta il retroscena su Theo Hernandez

Sarà una sfida dall’altissimo fascino quella che questa sera affronterà il Milan alla BayArena contro i padroni di casa del Leverkusen. Una squadra quasi imbattibile nella scorsa stagione che con Xabi Alonso ha dominato in patria e incantato in Europa, arrendendosi però all’Atalanta in finale di Europa League.

Stasera il Milan spera di mandare nuovamente ko i rossoneri di Germania, che quest’anno hanno già assaporato la sconfitta in Bundesliga. Tra i grandi artefici del miracolo Leverkusen non può che esserci il numero uno Fernando Carro, ad dalla storia personale molto particolare che è stato intervistato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’: “Ho ammirato molto il Milan fino alla finale di Champions 1994, con il 4-0 al mio Barcellona: quel giorno ero devastato”.

Ed a proposito del vecchio amore per i catalani: “A volte scherzo con mia moglie e le dico che, quando mi ritirerò, mi candiderò alla presidenza del Barça ma no, non lo farò. Sono al 100% concentrato sul mio lavoro e non sono più così tifoso”. Ora Carro, che è passato attraverso una lunga e particolare vita professionale, è totalmente focalizzato sul suo Bayer Leverkusen, che stasera in campo incrocerà il destino col Milan, mentre negli scorsi anni ha rischiato di incrociarlo con Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, il retroscena su Theo Hernandez

“Nel 2019 abbiamo provato a prendere Theo Hernandez, ci siamo andati vicini. Il Milan aveva il vantaggio della tassazione agevolata (il decreto crescita, ndr) e lo ha preso”, ha ammesso il presidente Carro alla rosea, evidenzia la possibilità di arrivare all’esterno francese.

Oggi Theo Hernandez resta grande risorsa del Milan, con il club meneghino che spera di poter prolungare l’attuale scadenza fissata al 2026. Il francese è quindi in attesa della proposta rossonera: occorre un nuovo contratto da circa sette milioni di euro netti a stagione. Il Milan dal canto suo è relativamente sereno vista la volontà del calciatore di proseguire a San Siro.