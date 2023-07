DIRETTA Calciomercato, tutte le news e le trattative di lunedì 31 luglio

Le ultime notizie di calciomercato in Serie A, le operazioni di Juventus, Inter, Milan e non solo: tutte le trattative di lunedì 31 luglio

L’Inter ha bisogno del portiere con Sommer in pole position per diventare il titolare dei nerazzurri; si cerca anche una punta che possa completare il reparto offensivo. Nel frattempo si vuole chiudere per Samardzic dell’Udinese.

Per quanto riguarda il Milan, invece, si attende solo l’ufficialità per chiudere l’affare Musah; la Juventus, in questa settimana, dovrebbe accogliere Facundo Gonzalez come centrale difensivo. Giorni importanti anche per la Roma che vuole chiudere le trattative Renato Sanches e Scamacca.

Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 30 luglio

08:45 Calciomercato Juventus, Giuntoli su Lukaku Cristiano Giuntoli saluta gli Stati Uniti e torna in Europa, dove effettuerà anche un blitz londinese per sbloccare la situazione relativa a Romelu Lukaku

08:35 Calciomercato Juventus, Zakaria ai saluti La Juventus si appresta ad incassare oltre 20 milioni di euro: Denis Zakaria è ai saluti, cessione in vista per lo svizzero