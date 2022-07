Tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi in diretta: gli aggiornamenti sulle principali trattative in Serie A e non solo

Sono giorni bollenti sul calciomercato. Giornata d’incontri ieri per la Juventus: pressing bianconero per Zaniolo e Koulibaly.

Dybala resta in sospeso nella trattativa con l’Inter, mentre il Milan spinge per De Ketelaere e presenta Origi.

ORE 23:59 – Pazza idea Edinson Cavani per il Monza: contatti tra Galliani e l’entourage dell’uruguaiano.

ORE 23:00 – Angel Di Maria è sbarcato a Torino: domani visite e firma con la Juventus.

ORE 21:20 – Cristiano Ronaldo non prenderà parte al viaggio del Manchester United di domani per Bangkok, prima tappa del tour estivo: concesso dai ‘Red Devils’ un tempo extra per risolvere i ‘problemi familiari’.

ORE 21:05 – Secondo le ultime informazione raccolte da Calciomercato.it, la nuova proposta del Barcellona per Lewandowski ammonta a circa 45 milioni più bonus. Si attende la risposta del Bayern Monaco, che parte da una valutazione di circa 50 milioni di euro, bonus esclusi.

ORE 21:00 – UFFICIALE il rinnovo di Joe Gomez: prolungato il contratto con il Liverpool fino al 2027.

ORE 20:10 – Secondo Calciomercato.it, il Bayer Leverkusen e gli agenti di Piero Hincapié continuano a trattare il rinnovo del contratto fino al 2027 con adeguamento. Resta comunque vivo l’interesse in Serie A da parte di Milan, Napoli e Roma, insieme a quello di altri club europei.

ORE 20:05 – L’affare Bernardeschi-Toronto è in stand by: l’ex Juve valuta altre offerte prima di accettare, secondo le ultime informazioni di Calciomercato.it.

ORE 20:00 – Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, Galatasaray e Siviglia hanno raggiunto l’accordo per Marcao. Al club turco 12 milioni di euro più 3 di bonus.

ORE 18.45 – Olivier Giroud parla del suo futuro al Milan:



ORE 16.45 – La dirigenza del Torino è a colloquio con l’entourage di Bremer in un hotel del centro a Milano. Oltre all’Inter, anche la Juventus guarda con attenzione al difensore brasiliano con l’eventuale addio di de Ligt.

ORE 16.15 – Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha incontrato a Milano gli agenti di Joao Pedro e Dennis Praet.

ORE 16.11 – Il Milan ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Junior Messias.

ORE 16.10 – Incontro n corso a Milano tra Salernitana, Sampdoria e l’agente di Bonazzoli.

ORE 15.00 – Svolta nella trattativa tra Fiorentina e Shakhtar per Dodo. Secondo Calciomercato.it nelle ultime ore si è raggiunto un accordo a 18 milioni di euro, bonus inclusi.

ORE 14.20 – Sono giornate decisive per il futuro di de Ligt, protagonista di un testa a testa tra Bayern Monaco e Chelsea: Calciomercato.it è venuto a conoscenza delle possibili tempistiche.

ORE 13.30 – In Inghilterra non hanno dubbi: il Manchester United ha accettato di cedere Cristiano Ronaldo: bastano 15 milioni di euro.

ORE 13.00 – Da Dybala a Icardi, passando per Pinamonti: Adriano Galliania 360 gradi sul mercato del Monza.

ORE 12.00 – Il Milan pensa a due contropartite per arrivare a De Ketelaere: tutti gli ultimi aggiornamenti.

ORE 11.25 – Dal Portogallo sicuri: Sergio Oliveira sempre più vicino al Galatasaray. Il centrocampista, dopo l’addio alla Roma, è ad un passo dal Galatasaray. Le parti sono molto vicine.

ORE 10.38 – Dopo l’eliminazione dalla Libertadores, secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Luis Suarez è sempre più lontano dal River Plate.

ORE 10.34 – Secondo la ‘Bild’, ieri c’è stato un blitz del Bayern Monaco a Milano per incontrare la Juventus e parlare di de Ligt.

ORE 10.21 – UFFICIALE il passaggio di Radonjic dal Marsiglia al Torino in prestito con obbligo di riscatto.

ORE 9.15 – Le ultime sulla trattativa tra la Juventus e la Roma per Zaniolo.

ORE 8.40 – Federico Bernardeschi, svincolato dopo la scadenza del contratto con la Juventus, si prepara a raggiungere Insigne e Criscito al Toronto.

ORE 8.31 – Scamacca sempre più vicino all’addio al Sassuolo e alla Serie A: si avvicina il Paris Saint-Germain.