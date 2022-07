Liverpool, comunicato ufficiale da parte del club inglese: arriva finalmente il rinnovo

Dopo l’approdo al Liverpool nel 2015, il club inglese ha ufficializzato il rinnovo contrattuale di Joe Gomez. Il difensore inglese, classe 1997, ha prolungato il proprio contratto con i ‘Reds’ fino al 2027. Un rinnovo che legherebbe il giocatore cresciuto nel Charlton al club inglese per ben 12 stagioni.

Klopp potrà quindi continuare a contare sul duttile difensore, in grado di disimpegnarsi sia come centrale che come terzino. “Per me e la mia famiglia è un momento speciale” ha commentato il giocatore ai canali ufficiali del club. “Questo è un luogo meraviglioso in cui stare, l’opportunità di estendere il mio contratto è stata la decisione più facile da prendere”.