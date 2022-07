Comincia l’avventura dell’ex Paris Saint Germain, Angel Di Maria, alla Juventus: l’attaccante argentino è sbarcato pochi minuti fa a Torino

Comincia l’avventura di Angel Di Maria alla Juventus. L’argentino era il prescelto di Allegri per coprire il buco lasciato da Paulo Dybala. La trattativa non è stata affatto semplice, ma la ‘Vecchia Signora’ non ha mollato la presa, decidendo di venire incontro alle esigenze dell’ex Paris Saint Germain. E alla fine è riuscita a raggiungere la fumata bianca.

Questa sera era previsto l’arrivo del calciatore in città. Il classe ’88 è atterrato a Torino pochi minuti fa, intorno alle 22:55, e successivamente ha lasciato l’aeroporto di Caselle per dirigersi al J-Hotel.

Calciomercato Juventus, Di Maria è in città

Di Maria domani mattina svolgerà le visite mediche, come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it, propedeutiche alla firma sul contratto, che avverrà nel pomeriggio. Sabato, invece, sarà la giornata dedicata al ritorno di Paul Pogba, acquistato anche lui a parametro zero dai torinesi come ‘El Fideo’. Non è comunque da escludere che la Juventus regali al tecnico livornese un altro esterno d’attacco. La nostra redazione vi ha raccontato che procede senza fretta la trattativa per Zaniolo, ad oggi obiettivo caldo della Juventus per il reparto offensivo. Vi terremo aggiornati.