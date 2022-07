FOTO CM.IT | Incontro per Bremer: sfida aperta tra Inter e Juventus

Inter e Juventus sono a duello per assicurarsi le prestazioni di Gleison Bremer. Incontro in corso a Milano: ecco le ultime novità

Inter e Juventus sono due dei club che si sono mossi maggiormente e con maggiore efficacia nelle prime settimane di calciomercato.

Lo scontro più interessante, però, tra le due rivali potrebbe entrare nel vivo proprio in queste ore e riguarda Gleison Bremer. Il centrale si è imposto come uno dei migliori difensori del campionato, nella stagione appena trascorsa. Da tempo ha un accordo con l’Inter che, però, deve prima cedere e monetizzare per poi concretizzare l’assalto finale. La Juventus intanto non ha alcuna intenzione di stare a guardare e, con l’addio di Matthijs de Ligt, di cui vi abbiamo parlato nei dettagli nelle ultime ore, potrebbe tentare l’anticipo secco sui nerazzurri.

🚨 La dirigenza del #Torino è in questo momento a colloquio con l’entourage di #Bremer in un hotel del centro a Milano. Oltre all’#Inter, anche la #Juventus guarda con attenzione al difensore brasiliano con l’eventuale addio di #deLigt 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/EHzhhbgo2i — Giorgio Musso (@GiokerMusso) July 7, 2022

Calciomercato Inter e Juventus, la dirigenza del Torino incontra l’entourage di Bremer

Sono ore caldissime su questo fronte. Infatti, come riferito dall’inviato di Calciomercato.it Giorgio Musso, in questo momento la dirigenza del Torino è a colloquio con l’entourage di Bremer in un hotel del centro a Milano. In particolare, a trattare ci sono Paolo Busardò e il direttore dell’area tecnica del Torino, Vagnati e Moretti. Vedremo se ci saranno aggiornamenti decisivi già nelle prossime ore, ma su Bremer restano caldi sia l’Inter che la Juventus, pronte a dare vita a un duello all’ultimo sangue sul calciomercato.