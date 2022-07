Calciomercato, colpo Milan sulla trequarti: pronte due contropartite

Il Milan è pronto a rilanciare ancora per sistemare la propria trequarti in vista della prossima stagione. Il nome caldo è quello del giovane Charles De Ketelaere del Brugge

La giornata di ieri in casa Milan ha portato al riscatto di Messias, ma non potrà di certo fermarsi qui il club rossonero nell’opera di potenziamento di una trequarti che ha bisogno di diversi elementi. In un giusto mix tra gioventù ed esperienza si va a collocare il nome di Charles De Ketelaere, trequartista belga classe 2001 che ha ben impressionato la società meneghina che avrebbe i favori da parte del calciatore del Brugge.

La prima proposta da 20 milioni più bonus è stata rispedita al mittente, ma non è tutto perduto per il Milan che si prepara ad alzare la posta in gioco per scongiurare anche possibili brutte sorprese provenienti dall’estero e nello specifico dalla Premier League.

Calciomercato Milan, due giovani per ridurre il costo di De Ketelaere: Jungdal e Roback

Il Bruges si fa forte di una proposta da 30 milioni più 7 di bonus de Leeds, ma secondo quanto sottolineato da ‘Tuttosport’, il Milan sarebbe anche disposto a pareggiare la parte fissa e potrebbe persino inserire un paio di contropartite tecniche giovani che il club belga riterrebbe interessanti. Nello specifico si tratta del giovane portiere Andreas Jungdal e dell’esterno offensivo Emil Roback.

De Ketelaere dal canto suo ha già informato il Bruges di voler giocare in un club che disputi la Champions, ed avrebbe espresso il proprio gradimento per il Milan. In un lavoro di unità di intenti i rossoneri quindi spingono per il classe 2001 che sembra il profilo ideale, senza dimenticare anche la questione Ziyech per costruire un’eventuale doppietta, mentre per il centrocampo c’è sempre il discorso aperto relativo a Renato Sanches.