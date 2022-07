Le ultimissime di calciomercato Milan nella diretta twitch della CMIT TV, ma anche parentesi sul Napoli da Koulibaly a Dries Mertens

Il calciomercato del Milan protagonista della diretta twitch della CMIT TV. In particolare, focus su Charles De Ketelaere, priorità dei rossoneri in questo inizio di sessione estiva.

Ospite della Tv di Calciomercato Sacha Tavolieri, esperto di mercato belga. Ecco le sue informazioni su De Ketelaere-Milan:

DE KETELAERE – “Ora la scelta del calciatore è chiara: lui vuole andare al Milan. Vuole fare pressing sulla società, anche perché ci sono squadre molto interessate: il Leeds ha offerto 35 milioni più bonus. De Ketelaere non vuole andare al Leeds, vuole giocare la Champions con il Milan. Per questo colpo i rossoneri non possono superare il budget di 25 milioni, magari possono inserire dei bonus o delle percentuali, ma non possono offrire ciò che ha offerto il Leeds. Ora la partita si gioca fra De Ketelaere e il Bruges, vediamo se si può trovare un accordo fra Maldini e il club belga. Per me l’operazione si farà, il calciatore vuole andare, è cresciuto nel club e il Bruges sta già cercando il sostituto, sanno che lui sarà in un’altra squadra la prossima stagione. In base a ciò che so, posso dire che 25 milioni, bonus, percentuale sulla rivendita, pressing del calciatore e De Ketelaere va al Milan”.

Calciomercato Milan, Tavolieri alla CMIT TV: “De Ketelaere vuole stare al centro del gioco”

TATTICA DE KETELAERE – “C’è qualcosa di importante da sapere: quando era nell’under 17 belga giocava difensore a sinistra, è molto polivalente, sa fare delle cose molto buone in diverse posizioni. Il calciatore è cosciente del fatto che non può giocare in ogni posizione perché poi andrebbe a bruciare un po’ il suo talento. De Ketelaere poi ha chiesto di giocare numero 10 e la storia è iniziata così: ha fatto bene e si è costruito come un 10 atipico. E’ un giocatore molto interessante, ma non vuole più giocare a destra o sinistra, vuole stare al centro del gioco”.

Tovalieri ha poi parlato del possibile trasferimento a zero di Mertens al Marsiglia e risposto su Koulibaly dopo l’ultima notizia di Calciomercato.it.

MERTENS – “L’agente è stato oggi a Marsiglia, però non so se per parlare di questo o altro, ma ha soggiornato lì”.

KOULIBALY – “Penso che per un calciatore di 30 anni che va per i 31 sia molto difficile ottenere un’offerta da 35 milioni di euro, poi sai come vanno le cose in Premier League, si può arrivare ad un’offerta alta. Oggi Koulibaly va lasciato libero, ogni estate si parla della sua partenza, a volte mi sembra poco libero”, ha concluso Tovalieri.