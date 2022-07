L’attaccante ex Napoli, Edinson Cavani, potrebbe tornare a sorpresa in Serie A: un club vorrebbe provarci davvero, contatti avviati per il ritorno in Italia

Edinson Cavani di nuovo in Serie A. No, non è fantascienza. O meglio, un club italiano ci starebbe pensando seriamente. Stiamo parlando del super Monza di Silvio Berlusconi, a dir poco scatenato sul calciomercato.

I brianzoli, dal canto loro, vogliono pensare in grande. Come noto, infatti, la dirigenza lombarda ha fatto sapere agli agenti di Mauro Icardi e Paulo Dybala di essere disponibile al trasferimento durante questa sessione estiva. Ma non finisce qui: stando a quanto riferisce ‘Sky Sport’, sono avvenuti dei contatti tra l’amministratore delegato Adriano Galliani e gli intermediari di Edinson Cavani.

Calciomercato Monza, pazza idea Cavani

Il bomber uruguaiano è ora svincolato dopo aver concluso la sua avventura al Manchester United. All’età di 35 anni, l’ex Paris Saint Germain ha voglia ancora di mettersi in gioco con una sfida stimolante, prima di appendere gli scarpini al chiodo. Ora bisognerà capire se Cavani prenderà realmente in considerazione questa opportunità. I biancorossi seguono anche piste più concrete, come Pinamonti dell’Inter e Petagna del Napoli. Ci aveva pensato pure la Salernitana, ma adesso i lombardi potrebbero davvero provare a riportare in Italia la punta che lasciò il segno nel nostro campionato con la maglia del Napoli. È chiaro: il Monza vuole sognare e far sognare i propri tifosi.