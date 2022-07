Impegnate anche sul fronte cessioni, Milan, Napoli e Roma possono entrare in rotta di collisione per un obiettivo difensivo

Entrambi alle prese con la minaccia Juventus sul fronte Koulibaly e Zaniolo, Napoli e Roma non perdono di vista il mercato in entrata. A caccia di rinforzi quasi in ogni reparto, le due dirigenze sono destinate a condividere alcuni obiettivi, soprattutto per quanto riguarda attacco e difesa. Per quanto riguarda il reparto arretrato, Luciano Spalletti e José Mourinho potrebbero dar vita ad un triello con Stefano Pioli.

Dopo aver perso Sven Botman, accasatosi al Newcastle, il Milan ha ripreso in mano vecchi dossier, incluso quello che riguarda Piero Hincapié. Il 20enne ecuadoriano è reduce da una prima stagione europea da protagonista assoluto e ha calamitato su di sé anche le attenzioni del Tottenham e di altre big europee. Complice la vicenda Koulibaly, di recente dobbiamo registrare un ritorno di fiamma da parte del club partenopeo.

Resta vivo l’interesse di #Milan, #Napoli, #Roma e altri club europei per Piero #Hincapié, ma #BayerLeverkusen e agenti del difensore continuano a trattare il rinnovo fino al 2027 con adeguamento economico @calciomercatoit — daniele trecca (@danieletrecca) July 7, 2022

Calciomercato Milan, Napoli e Roma: muro per Hincapié

Nonostante la possibilità di trovarsi di fronte ad un’asta internazionale, il Bayer Leverkusen ha confermato anche nelle ultime ore la sua posizione. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, la dirigenza tedesca continua a parlare con gli agenti del giocatore di un rinnovo fino al 30 giugno del 2027, con adeguamento economico. Ad oggi, l’entourage del calciatore resta focalizzato su questa trattativa. Il Bayer non ha ancora fissato un prezzo preciso, anche se è facile ipotizzare che la valutazione iniziale possa aggirarsi sui 25-30 milioni di euro.