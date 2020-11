Da Sarri ad Allegri: tanti top allenatori senza squadra, in Italia e in Europa situazioni roventi e possibili novità

Con il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina, il club viola è stata la prima società di Serie A a cambiare tecnico. L’addio di Iachini era sempre più nell’aria e la società toscana ha optato per il ritorno dell’ex ct della nazionale. Quello viola non è però l’unico ambiente in cui la questione allenatore ha tenuto banco. In Italia, ma anche in Europa, molti posti sembrano essere traballanti e tanti allenatori di livello sono ancora senza contratto. Da Allegri a Sarri, passando per Spalletti e Pochettino: la situazione dei tecnici al momento senza panchina, ma che presto potrebbero averne una. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Conte sulle spine: pronto Allegri?

Tra le panchine di Serie A, la situazione che tiene maggiormente banco è quella di casa Inter, con il futuro di Antonio Conte sempre più in dubbio. Il club nerazzurro è a secco di vittorie in Champions League e da ottobre l’unica vittoria conquistata è stata quella sul campo del Genoa. Un periodo certamente non positivo, anche se c’è tempo per recuperare. Di certo però il futuro dell’allenatore salentino resta in dubbio, con l’ombra di Massimiliano Allegri sullo sfondo. Cruciale potrebbe essere la qualificazione in Champions League, in un girone certamente abbordabile per i nerazzurri, anche se la situazione si è complicata.

L’Inter nel frattempo ha già messo a bilancio le pendenze con Luciano Spalletti e da quel punto di vista avrebbe ora più libertà di manovra. Oltre ai risultati, alla società non sta piacendo neppure la gestione Eriksen, con il danese arrivato come fiore all’occhiello del mercato lo scorso gennaio e fino ad oggi corpo estraneo nella rosa interista.

Calciomercato Serie A, da Giampaolo a Fonseca: situazione agli antipodi

Non solo Inter però, in Serie A sono diverse le panchine a rischio. In primis quella di Marco Giampaolo al Torino, che con i due risultati utili consecutivi contro Genoa e Crotone sembra essere meno a rischio. La situazione in casa granata resta però calda e il primo nome in caso di addio sarebbe quello di Leonardo Semplici, che il ds Vagnati conosce molto bene avendoci lavorato insieme alla Spal. Semplici che però piace anche all’Udinese, dove Gotti non è affatto sicuro di restare. Attenzione però in questo caso anche alla situazione Mazzarri, che i Pozzo hanno avuto al Watford, anche se i rapporti si sono interrotti dopo una sola stagione, comunque positiva.

Anche in casa Genoa la situazione non sembra essere delle migliori: Maran che non ingrana e Preziosi potrebbe decidere di cambiare. Diverso il caso della Roma, dove il nome di Paulo Fonseca sembrava essere sulla graticola. I recenti risultati positivi ottenuti dal tecnico portoghese stanno però allontanando lo spettro dell’esonero. Roma che, oltre a sognare Allegri, ha valutato con attenzione Sarri, legato ancora alla Juventus, che sembra essere attratto dal progetto giallorosso. Per questo l’ex allenatore bianconero avrebbe detto no alla Fiorentina, che ha seguito anche Spalletti, il cui nome è stato recentemente accostato all’Al-Nassr.

Calciomercato, dal Real Madrid al Psg: panchine calde

La situazione panchine tiene però banco in tutt’Europa. Tante big europee infatti non stanno attraversando un periodo felice e potrebbero cambiare allenatore. In casa Real Madrid, Zinedine Zidane non appare affatto certo della permanenza: l’ipotesi di un esonero non sarebbe da scartare, ma in caso di addio i ‘Blancos’ non punterebbero su Allegri, ma su uno tra Pochettino e Raul. Pochettino tra l’altro accostato allo Zenit San Pietroburgo.

Allegri, che oltre a piacere all’Inter, rappresenta la prima scelta del Paris Saint-Germain nel caso di esonero di Tuchel. I rapporti tra il tedesco e Leonardo sembrano essere sempre più logori e il tecnico italiano rappresenterebbe la prima scelta della dirigenza parigina. Anche se proprio recentemente, il dirigente brasiliano ha sottolineato come non sia mai stata presa in considerazione l’idea di esonerare l’allenatore ex Borussia Dortmund.

Sembra essersi invece risollevata la posizione di Solskjaer. Se però il Manchester United dovesse continuare a compiere passi falsi, non è escluso che la dirigenza possa salutare il tecnico norvegese e puntare su un allenatore più esperto. E anche in questa circostanza il solito Allegri risulterebbe una delle prime scelte.

