L’avventura al Paris Saint Germain di Thomas Tuchel si fa sempre più complicata e questa volta potrebbe essere davvero alle battute conclusive. I parigini, vice campioni d’Europa, hanno infatti incassato il secondo KO in tre gare di Champions disputate fin qui, per mano del Lipsia di Nagelsmann. Una situazione che dunque inizia a farsi pesante in un girone completato da Manchester United e Istanbul. Si complica dunque, seppur non irrimediabilmente, il passaggio del turno ed inizia ad aleggiare con forza l’ombra di Massimiliano Allegri.

Spesso accostato a club di Serie A, secondo quanto sottolineato da ‘Todofichajes.com’, l’ex allenatore della Juventus resterebbe la principale opzione per il futuro del PSG che sta davvero pensando all’esonero di Tuchel. Intanto Leonardo, direttore sportivo dei transalpini, ha già contattato Allegri e sembra che il suo arrivo al ‘Parco dei principi’ sia sempre più vicino. L’ex bianconero sa infatti come gestire i grandi campioni presenti nello spogliatoio del Paris.

