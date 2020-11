Calciomercato Inter, dalla Spagna: accordo raggiunto per Kanté

Dalla Spagna rivelano come l’Inter abbia raggiunto nelle scorse settimane un accordo di massima con il Chelsea: Kanté in nerazzurro a giugno

La stagione in cui i nerazzurri sembravano candidarsi seriamente come favoriti per lo scudetto non è partita nel migliore dei modi. La squadra di Antonio Conte sta facendo fatica a mantenere gli standard richiesti dal tecnico salentino ed i risultati sono sdentati. Una delle difficoltà maggiori dell’Inter sembra essere rappresentata dalla tenuta difensiva: i gol subiti sono troppi e l’equilibrio sembra non esserci. Ecco, quindi, che Conte potrebbe tornare a battere i pugni per ottenere un rinforzo sul mercato: dalla Spagna, infatti, rivelano che Marotta sarebbe vicino dal portare Kanté a Milano.

Secondo quanto rivelato da ‘todofichajes.net’, infatti, l’Inter ed il Chelsea avrebbero trovato un’accordo di massima per il trasferimento di N’Golo Kanté nella prossima finestra di mercato estiva. Il pupillo di Conte non lo raggiungerebbe a gennaio, ma a fine stagione. Prima l’Inter dovrà riuscire a liberarsi di ingaggi pesanti, magari di giocatori che non rientrano nel progetto tecnico del salentino come Eriksen. Il centrocampista della Nazionale francese, dopo cinque anni in Premier League, potrebbe sbarcare in Serie A.

