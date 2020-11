Christian Eriksen è diventato un vero e proprio rebus per la dirigenza dell’Inter. A gennaio il danese potrebbe già partire

Zero minuti nelle ultime due uscite per Christian Eriksen, ormai sempre più un caso all’Inter. Il danese non si è calato nella parte e le ultime esclusioni iniziano a pesare parecchio nell’ottica di un possibile addio già nel corso della prossima finestra di calciomercato. A sottolinearlo è il ‘Corriere dello Sport’ che evidenzia inoltre come l’ex Tottenham nelle scorse settimane abbia comunque avute delle chance da titolare però non sfruttate. Le sue prestazioni hanno lasciato poche tracce e pongono l’Inter di fronte ad un bivio relativo al futuro del centrocampista.

Durante lo scorso mercato Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, oltre al PSG, avevano fatto un tentativo last-minute, ma solo per un prestito che l’Inter non è stata disposta a concedere. Chissà però che le prossime settimane non facciano cambiare idea al club di Suning con sei mesi di prestito che potrebbero essere utili a rilanciare Eriksen in vista di un possibile nuovo acquirente per l’estate. Ad alimentare il fuoco c’è inoltre lo stesso Conte per il quale l’argomento legato al danese è fonte di nervosismo.

