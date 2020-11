Allegri desideroso di tornare in panchina. Fermo da oltre un anno, l’ex tecnico della Juventus è nel mirino di Inter, Roma e soprattutto Paris Saint-Germain

Allegri muore dalla voglia di tornare a fare il suo mestiere, l’allenatore. Il livornese è fermo da un anno e mezzo, ovvero da quando la Juventus lo ha esonerato decidendo di puntare sul ‘maestro’ Sarri, poi a sua volta cacciato dopo un solo anno nonostante la vittoria dello Scudetto. Cacciato, a quanto pare, anche per volontà dei cosiddetti ‘senatori’ dello spogliatoio col quale l’ex Napoli e Chelsea non aveva costruito un gran rapporto. Proprio i ‘senatori’, ma di un altro spogliatoio, possono essere decisivi per il ritorno in pista di Allegri, il quale in questi giorni è stato nuovamente accostato con forza all’Inter per il post Conte. Stamane, o meglio in Francia rilanciano però la candidatura del Paris Saint-Germain.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dimissioni Conte | “Suning non deve pagare tre allenatori”

Calciomercato Inter, Allegri verso il Psg: da Neymar a Mbappe, ok all’arrivo dell’ex Juventus al posto di Tuchel

Tuchel sempre più traballante e Leonardo sempre più convinto di mandarlo via. Cosa manca? L’ok della proprietà, considerato che il siluramente del tedesco comporterebbe un esborso di circa 10 milioni di euro. Nel frattempo, come riporta ‘ParisFans’, il Dt dei parigini ha ottenuto il via libera dei calciatori più importanti della squadra, appunto dei ‘senatori’ – da Neymar a Mbappe fino a Marquinhos – al cambio di guardia: Allegri, apprezzato dal dirigente brasiliano per la sua bravura nella gestione dei campioni e nel mirino pure della Roma di Friedkin, al posto di Tuchel. Vediamo se già questo basterà a convincere lo sceicco ad ‘assecondare’ le volontà di Leonardo.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Vidal ci crede e provoca: “Scudetto: sì. Tra Messi e Ronaldo non c’è paragone”

Calciomercato, da Lautaro a Dybala | Ansia rinnovo in Serie A