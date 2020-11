Inter, Vidal lancia un messaggio e crede nello scudetto. Poi lancia la frecciata a Ronaldo

“Scudetto? Se sono venuto all’Inter è perché abbiamo tutto per vincere. Stavo bene a Barcellona, ho trovato amici più che compagni di squadra, ma le cose sono cambiate e io ho tanta fame di vittorie”. Così Arturo Vidal nell’intervista rilasciata al ‘Corriere dello Sport’. Il cileno ci crede e parla di titolo: “La Juventus resta la squadra favorita, ma noi abbiamo le carte per farcela. Il progetto è serio, la squadra forte e il mister ha grande voglia di vincere. Ci sono tutte le carte per fare bene. Voglio rivincere il campionato e sogno la vittoria della Champions League”. Su Conte: “Ha influito tantissimo nella mia scelta. Sono qui soprattutto per lui. In estate ci siamo sentiti spesso e mi ha convinto lui a venire qua. Ho trovato lo stesso allenatore avuto alla Juventus, ti trasmette la sua passione, è il tecnico con cui mi sono trovato meglio, anche se ho ottimi ricordi di Ancelotti e Guardiola. Con Bielsa, invece, non ho legato”.

Inter, la frecciata di Vidal: “Messi-Ronaldo? Leo è un alieno”

Inevitabile poi un commento sulla Juventus. “Sono i favoriti per il campionato, ma io non ho paura di pronunciare la parola scudetto perché solleveremo un trofeo importante con l’Inter. Sono contento per Pirlo, con lui ho un bel rapporto, è un bravo ragazzo e mi fa piacere sia partito bene. Trovarmi contro la Juve sarà strano”.

Infine la frecciata a Cristiano Ronaldo: “Il paragone con Messi? Non esiste. Leo è di un altro pianeta, un alieno. Degli anni a Barcellona mi rimarranno tante cose e tra queste il rapporto con lui. Saremo uniti per la vita, è nata una bellissima amicizia. Il suo futuro? Spero prenda ogni decisione col cuore”.

