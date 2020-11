Calciomercato Inter, saldi Barcellona | Colpo possibile a gennaio

L’Inter potrebbe tornare su Junior Firpo: il Barcellona ha deciso di vendere a gennaio il terzino, già accostato ai nerazzurri in estate

Il Barcellona ha intenzione di far cassa a gennaio per mettere a segno un doppio colpo richiesto dal tecnico Ronald Koeman. Gli obiettivi sono il giovane Eric Garcia per la difesa (cresciuto proprio nella Masia, per poi passare al Manchester City) e Memphis Depay per l’attacco.

La punta è già stata vicina ai catalani in estate, ma le loro difficoltà economiche hanno reso impossibile un acquisto ritenuto ancora necessario. Per riuscirci in inverno, quindi, servirà vendere diversi calciatori considerati fuori dal progetto o, almeno, sacrificabili.

Calciomercato Inter, affare Junior Firpo col Barcellona: le ultime

Secondo ‘Mundo Deportivo’, la lista di sbarco comprende Braithwaite, Aleñá, Dembélé, Umtiti e Junior Firpo. L’ultimo nome potrebbe rappresentare un importante ritorno di fiamma per l’Inter, che lo valutò già nei mesi scorsi, quando con gli spagnoli si parlò a più riprese del futuro di Lautaro Martinez.

Il terzino sinistro piace ai nerazzurri e, come anticipato da Calciomercato.it, da parte sua sarebbe ben felice di vivere un’avventura a Milano. I club, quindi, potrebbero riaprire il discorso nei prossimi mesi, con un Barça disposto ad ascoltare offerte anche al ribasso considerando la necessità di incassare quanto prima.

