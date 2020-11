Romelu Lukaku è stato convocato dal ct Roberto Martinez per le prossime partite del Belgio. L’attaccante è alla prese con un problema muscolare

Ultimo weekend prima per la sosta per le nazionali. I giocatori sono pronti a lasciare i propri club per rispondere alla chiamata dei loro Ct. Dovrebbe farlo anche Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, alle prese con un risentimento muscolare, è stato costretto a saltare le sfide contro Parma e Real Madrid e vorrebbe esserci con l’Atalanta.

Nel frattempo, il ct del Belgio, Roberto Martinez, ha deciso di chiamarlo per le partite contro Svizzera, Inghilterra e Danimarca. Lukaku sta facendo di tutto per esserci contro la squadra di Gasperini: una sua eventuale presenza contro i bergamaschi renderebbe complicato per l’Inter, che teme ricadute, negare la chiamata al centravanti della sua Nazionale.

Tra i convocati di Martinez, anche il giocatore del Milan, Saelemaekers, e del Napoli, Mertens:

📝 Here are the Devils for our last games of 2020 🙌 #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/OF04gizLrl — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 6, 2020

