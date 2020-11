Inter pronta ad un nuovo assalto a gennaio per Emerson o Alonso. Non ci sono margini invece per il colpo Kante dal Chelsea

L’Inter continua a monitorare la situazione di Emerson Palmieri e Marcos Alonso al Chelsea. Conte cerca un laterale sinistro per completare la rosa a sua disposizione e a gennaio potrebbe esserci un nuovo assalto per i due giocatori del Chelsea, fuori dai programmi di Lampard dopo l’ultimo mercato estivo dei ‘Blues’. Potrebbe inscenarsi un altro braccio di ferro con la Juventus, soprattutto per il nazionale italiano da tempo nei radar anche del CFO bianconero Paratici.

Inter, Kante resta un sogno: affare impossibile a gennaio

Marotta punterebbe sulla formula del prestito fino al termine della stagione, con il Chelsea che per il momento ha chiuso a questa opzione sia per Emerson che per Alonso. L’Inter – stando a ‘Tuttosport’ – farà un nuovo tentativo nella finestra invernale, puntando sul desiderio dei due mancini di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Se per l’ex Roma e lo spagnolo resta aperto uno spiraglio, porta chiusa invece all’assalto per Kante. Conte vorrebbe anche un tassello di spessore internazionale in mediana, ma l’arrivo a Milano del francese del Chelsea sarebbe impossibile a gennaio come sottolinea il quotidiano torinese.

