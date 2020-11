Calciomercato Inter, dalla Spagna: assalto a sorpresa del Barcellona

Il Barcellona guarda in casa Inter e non solo per Lautaro Martinez: c’è un altro nerazzurro nel mirino del club blaugrana

Ci sarebbe un altro calciatore dell’Inter nel mirino del Barcellona oltre a Lautaro Martinez. Dalla Spagna, ‘donbalon.com’, parla dell’interesse dei blaugrana per Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro avrebbe conquistato Koeman e ora il club catalano potrebbe farsi sotto, anche se l’affare si preannuncia tutt’altro che semplice. L’Inter, infatti, conta molto sull’ex Cagliari, tra i migliori anche in questo inizio di stagione, tanto che la dirigenza al lavoro per il prolungamento di contratto.

Dopo il fallito assalto (almeno per il momento) a Lautaro Martinez, anche per colpa della clausola e della crisi economica dovuta al Covid, il Barcellona potrebbe ribussare alla porta dell’Inter. Ed anche in questo caso le possibilità al momento che l’affare vada in porto non solo molto elevate.