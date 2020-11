Calciomercato Inter, duello Liverpool-Tottenham per Skriniar a gennaio

Milan Skriniar, difensore centrale dell’Inter, sarebbe finito nel mirino del Liverpool per sostituire van Dijk, out per tutta la stagione

I campionati e la Champions League sono in pieno svolgimento, ma già si pensa al calciomercato di gennaio. L’Inter, oltre alla questione Eriksen, potrebbe trovarsi nuovamente al centro delle indiscrezioni per un calciatore che sembrava in uscita già nella sessione estiva: Milan Skriniar. Il centrale slovacco non è centrali nei piani dell’allenatore Antonio Conte che, al netto dello stop per la positività al Covid-19, lo ha mandato in campo solo due volte in questo primo spezzone di stagione. Nei mesi scorsi, sembrava destinato al Tottenham di José Mourinho, con i dirigenti che hanno imbastito una trattativa concreta con Marotta e Ausilio. Alla fine, però, l’affare non è andato in porto, ma potrebbe essere stato solo rimandato. Stando, infatti, a quanto sostiene ‘ESPN’, gli ‘Spurs’ sarebbero pronti a tornare all’assalto all’inizio del nuovo anno. Ma dovranno vedersela con il Liverpool: Jurgen Klopp, manager dei ‘Reds’, vorrebbe sopperire all’assenza di Virgil van Dijk, out per tutta la stagione a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio destro, con il 25enne calciatore, valutato dall’Inter 60 milioni di euro circa. Si profila, dunque, un dello da Premier League per Skriniar a gennaio. E l’Inter si frega le mani.

