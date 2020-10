Liverpool, tegola per Klopp: grave infortunio per van Dijk

Brutto infortunio per Virgil van Dijk durante Everton-Liverpool: Klopp rischia di perdere il difensore olandese per tutta la stagione

Lesione del crociato: è questa la diagnosi temuta per Virgil van Dijk. Il difensore olandese ha subito un brutto infortunio durante il derby Everton-Liverpool. Costretto a uscire dal terreno di gioco dopo lo scontro con il portiere Pickford, per il colosso dei ‘Reds’ si teme la lesione del legamento crociato.

Sui tabloid inglese si parla già di un possibile forfait fino al termine della stagione. Un’evenienza che costringerebbe Klopp a tornare sul mercato a gennaio per acquistare un centrale di valore. Non è escluso che il Liverpool guardi anche in Italia dove, ad esempio, Skriniar è un profilo che da sempre è molto apprezzato in Premier League.