Calciomercato Inter, dimissioni Conte | “Suning non deve pagare tre allenatori”

Giorni cruciali in ottica calciomercato Inter. La gara di domani contro l’Atalanta può essere decisivo per il futuro di Conte

La settima giornata del campionato di Serie A mette di fronte Atalanta e Inter in un derby lombardo molto delicato domani pomeriggio alle ore 15 a Bergamo. Entrambe sono reduci da una sconfitta pesante in Champions League: nel risultato per gli orobici (battuti 5-0 in casa dal Liverpool) e per la classifica del girone che li vede ora all’ultimo posto per i meneghini. Ma se la posizione di Gian Piero Gasperini non è affatto in discussione, quella di Antonio Conte inizia ad essere in bilico. “Qualcuno vocifera addirittura che Conte potrebbe dimettersi in caso di sconfitta con l’Atalanta – ha detto il giornalista sportivo Alfio Musmarra a ‘Top Calcio 24’ – Ma io ci credo poco”. Difficile pensare anche ad un esonero da parte del club, visto che l’Inter dovrebbe poi pagare tre allenatori. O forse no: “In realtà i nerazzurri hanno già ‘finito’ di pagare Spalletti, avendo accantonato la cifra rimasta da pagare al tecnico toscano fino a giugno – spiega il collega Giovanni Capuano alla stessa emittente – Quindi in caso di sostituzione di Conte, il gruppo Suning si troverebbe pagherebbe due allenatori e non tre”.

