Calciomercato, Luciano Spalletti verso il ritorno in panchina: le ultime sul futuro del tecnico toscano

Dopo un anno e mezzo di stop, Luciano Spalletti è pronto a tornare in panchina e a ricominciare con una nuova avventura. L’ex tecnico di Roma e Inter è in corsa per la panchina dell’Al Nassr, compagine che milita nel massimo campionato in Arabia Saudita. Il club, stando a quanto riportato dall’emittente ‘Sport 24 Tv’, ha deciso di esonerare il tecnico portoghese Rui Vitoria, dopo le due sconfitte maturate nelle prime due giornate di campionato, contro Al Fateh e Al Taawon. In precedenza, all’inizio di ottobre, la squadra era stata eliminata in semifinale nella Champions League asiatica, sconfitta dagli iraniani del Persepolis ai calci di rigore. Nell’incontro imminente con l’Al Ahly, la squadra sarà guidata da Elaine Horvart. Dopodiché, potrebbe toccare proprio a Spalletti prendere le redini della squadra.

