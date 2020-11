In questo momento di difficoltà nei risultati, anche Antonio Conte non può essere certo del suo futuro all’Inter: il nome di Allegri torna costantemente, ecco come potrebbe scaldarsi

Quattro partite di fila senza vittoria di certo non lasciano dormire sonni tranquilli alla dirigenza dell’Inter, che senza dubbio si aspettava risultati diversi in questo inizio di stagione in Serie A e in Champions League. In estate c’è stata la nuova stretta di mano con l’ormai famoso patto di Villa Bellini tra il tecnico e Zhang, ma l’incertezza sul futuro dell’allenatore salentino resta. I risultati e qualche malumore arbitrale non hanno rasserenato l’ambiente. In più c’è l’ombra di Massimiliano Allegri sempre presente.

Calciomercato Inter, Conte osservato speciale: ora Allegri è più abbordabile

L’Inter, come anche le altre big d’Europa sono memori del lavoro di normalizzazione fatto alla Juventus. Così in assenza di una svolta nel futuro prossimo dei nerazzurri, la società – come scrive ‘Tuttosport’ – aprirebbe una riflessione. Anche in considerazione del fatto che la rosa costruita sul mercato è di altissimo livello, con Eriksen che sarebbe ideale per il modulo di Allegri. Su cui ci sono sempre i radar di Manchester United e Real Madrid. A questo si aggiunge il fatto che l’Inter ha già messo a bilancio le pendenze con Luciano Spalletti e da quel punto di vista avrebbe ora più libertà di manovra. Zhang era convinto di confermare Conte, ma la fiducia non è illimitata. E uno score di tre vittorie su dieci partite giocate non aiuta il futuro nerazzurro dell’ex ct.