Calciomercato Barcellona, Mandzukic a zero | È il sostituto di Ansu Fati

Il Barcellona sta pensando di pescare fra gli svincolati per sostituire Ansu Fati: crescono le quotazioni di Mandzukic in blaugrana

La stagione in corso è una delle più complicate di sempre per le società europee, costrette a far fronte ad un calendario più fitto che mai con rose ridotte all’osso dal Coronavirus. Oltre ai positivi al ‘Covid-19’, poi, si possono aggiungere anche i normali infortuni che accadono durante il corso della stagione. Come in casa Barcellona, dove l’infortunio di Ansu Fati rischia di lasciare un buco importante in rosa. E allora i blaugrana, come rivelato dal quotidiano ‘Sport’, starebbero pensando a Mario Mandzukic. Per regolamento i catalani a questo punto della stagione potrebbero ingaggiare sul mercato solamente dei giocatori svincolati ed il croato ex Juventus sembra essere il più adatto a sostituire il fenomeno classe 2002.

Attenzione, quindi, che il ritorno di Mario Mandzukic nel calcio europeo potrebbe arrivare a breve e potrebbe arrivare in grande stile. Mr. ‘No Good’ potrebbe vestire la maglia del Barcellona già nelle prossime settimane.

