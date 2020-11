Circolano da diversi mesi le voci che vorrebbero Cristiano Ronaldo e la Juventus pronti a separarsi a fine: il parere di Paco Aguilar

Continua a tenere banco la situazione relativa al futuro di Cristiano Ronaldo. Nonostante un contratto con la Juventus valido fino al 30 giugno 2022, il fuoriclasse portoghese è accostato a diversi top club in vista della stagione 2021/2022. Su tutti, il Paris Saint-Germain di Al-Khelaifi, da sempre grande estimatore di CR7. Il calciatore e la società del presidente Andrea Agnelli continuano a ripetere di voler continuare la loro avventura insieme, ma molto dipenderà inevitabilmente dai risultati della squadra di Andrea Pirlo in questa particolare annata e anche dai conti economici del club. Ronaldo guadagna 31 milioni di euro netti a stagione che, con la crisi mondiale causata dal Covid-19, pesano e non poco sulle casse bianconere. A prescindere da come finirà, il giornalista spagnolo Paco Aguilar ha le idee chiare su come dovrebbero muoversi i piemontesi: “Se la Juventus vuole sbarazzarsi di Cristiano Ronaldo, a causa dell’alto ingaggio che percepisce, a fine stagione, il meglio che può fare e non fare filtrare questa intenzione e non sventolarlo ai quattro venti. È un modo insolito di svalutare un calciatore per la ‘Vecchia Signora’. E per infastidire CR7“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: decisione presa su Ronaldo