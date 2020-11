Il giovane talento del Barcellona Ansu Fati si è operato dopo l’infortunio al ginocchio: il comunicato con i tempi di recupero

Non arrivano buone notizie per il Barcellona. Ansu Fati si è operato dopo la rottura del menisco questa mattina e il club blaugrana ha diramato un comunicato ufficializzando anche i tempi di recupero: “Il giocatore della prima squadra Ansu Fati ha subito un’operazione questo lunedì per un infortunio al menisco interno del ginocchio sinistro eseguita dal dottor Ramon Cugat e sotto la supervisione dello staff medico del club. I tepi di recupero saranno di quattro mesi”.



Con cinque gol in dieci partite, Ansu Fati è stata una delle noti più liete dell’inizio del stagione del Barcellona fino all’infortunio contro il Betis. Per lui niente sfida di ritorno con la Juventus e un lungo stop: il suo ritorno è previsto per la primavera.