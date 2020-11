Real Madrid, debacle con il Valencia | Zidane ‘trema’

Arriva una brutta sconfitta per Zinedine Zidane e il suo Real Madrid contro il Valencia. Futuro del tecnico in bilico

Clamorosa sconfitta in casa del Valencia per il Real Madrid, arrivata col punteggio di 4-1. I Galacticos erano andati in vantaggio con una rete di Benzema, poi Soler è salito in cattedra con ben tre rigori messi a segno. Nel mezzo, anche un autogol di Varane. Scivola al 4° posto la squadra di Zinedine Zidane, che pochi giorni fa aveva battuto 3-2 l’Inter in Champions League.

Una debacle che non è andata giù a Florentino Perez, non convinto di proseguire con Zidane. La panchina dell’allenatore francese è di nuovo a rischio. Troppo pochi 16 punti in 8 partite in Liga, senza dimenticare la sconfitta interna contro lo Shakhtar e il pareggio in casa contro il Borussia Moenchegladbach in Champions. Il presidente del Real Madrid tiene molto ai risultati e tollera poco i cosiddetti ‘periodi no’.

